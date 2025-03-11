Атака беспилотников на Рязань обошлась без жертв и разрушений
Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Предварительно пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены», — сообщил Малков в Telegram-канале.
Напомним, о работе системы ПВО над городом сообщили жители Рязани после 4 утра. Очевидцы слышали характерные звуки пролёта БПЛА и наблюдали вспышки в небе.
Отметим, что этой ночью российские военные отразили массированную атаку дронов на Москву. На фоне воздушной угрозы в двух аэропортах столицы ввели временные ограничения на вылет и посадку.
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