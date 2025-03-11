Атака беспилотников на Рязань обошлась без жертв и разрушений

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Предварительно пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены», — сообщил Малков в Telegram-канале.