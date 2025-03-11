Жители Рязани сообщили о взрывах и работе ПВО над городом

Жители Рязани сообщают, что над городом работает система противовоздушной обороны. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, граждане слышали по меньшей мере десять взрывов.

Работа ПВО в Рязани. Видео © Telegram-канал SHOT

Перед яркими вспышками в небе был характерный звук полёта беспилотника. Пока официальной информации о работе ПВО, пострадавших или возможных разрушениях не поступала.