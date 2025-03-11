Жители Рязани сообщили о взрывах и работе ПВО над городом
Жители Рязани сообщают, что над городом работает система противовоздушной обороны. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, граждане слышали по меньшей мере десять взрывов.
Работа ПВО в Рязани. Видео © Telegram-канал SHOT
Перед яркими вспышками в небе был характерный звук полёта беспилотника. Пока официальной информации о работе ПВО, пострадавших или возможных разрушениях не поступала.
Отметим, что ночью 9 марта российским военным удалось отразить атаку украинских дронов на Рязанскую и Воронежскую области. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
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