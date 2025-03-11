В Одессе загорелся резервуар с горючим после серии взрывов

В Одессе произошло возгорание резервуара с горючим после серии взрывов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в соцсетях.

«Вследствие атаки произошло возгорание... резервуара с горючим», — написал он.

О работе систем ПВО сообщил также мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице звучит воздушная тревога.