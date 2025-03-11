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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
10 марта, 23:02

В Одессе загорелся резервуар с горючим после серии взрывов

В Одессе произошло возгорание резервуара с горючим после серии взрывов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в соцсетях.

«Вследствие атаки произошло возгорание... резервуара с горючим», — написал он.

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О работе систем ПВО сообщил также мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице звучит воздушная тревога.

В ночь на 8 марта в Одесской области также были повреждены объекты критической инфраструктуры. Помимо того, урон нанесён ангару, где якобы находилась сельхозтехника. Также пострадала СТО и четырёхэтажное здание.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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