В Одессе загорелся резервуар с горючим после серии взрывов
В Одессе произошло возгорание резервуара с горючим после серии взрывов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в соцсетях.
«Вследствие атаки произошло возгорание... резервуара с горючим», — написал он.
О работе систем ПВО сообщил также мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице звучит воздушная тревога.
В ночь на 8 марта в Одесской области также были повреждены объекты критической инфраструктуры. Помимо того, урон нанесён ангару, где якобы находилась сельхозтехника. Также пострадала СТО и четырёхэтажное здание.
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Kandinsky / Life.ru