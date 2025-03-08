На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Одессе
В ночь на субботу в Одесской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом доложили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Помимо того, урон нанесён ангару, где якобы находилась сельхозтехника. Также пострадала СТО и четырёхэтажное здание.
Ранее Министерство обороны РФ доложило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования 7 марта. Мишенями стали в том числе объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые питали военно-промышленный комплекс Украины. Атака оказалась мощнейшей за последний месяц.
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