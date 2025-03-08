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Регион
8 марта, 06:22

На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Одессе

В ночь на субботу в Одесской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом доложили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Помимо того, урон нанесён ангару, где якобы находилась сельхозтехника. Также пострадала СТО и четырёхэтажное здание.

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Ранее Министерство обороны РФ доложило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования 7 марта. Мишенями стали в том числе объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые питали военно-промышленный комплекс Украины. Атака оказалась мощнейшей за последний месяц.

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Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Николай Рюмин
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