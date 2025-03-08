На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Одессе

В ночь на субботу в Одесской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом доложили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Помимо того, урон нанесён ангару, где якобы находилась сельхозтехника. Также пострадала СТО и четырёхэтажное здание.