Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
7 марта, 19:18
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Трамп оправдал групповой удар России по Украине после остановки помощи США

Трамп: Любой на месте Путина ударил бы по Украине после приостановки помощи

Американский лидер Дональд Трамп не стал осуждать Россию за нанесение группового удара по энергетическим и военным объектам Украины в ночь на 7 марта. По словам политика, любой на месте президента РФ Владимира Путина отдал бы соответствующий приказ после приостановки помощи Киеву со стороны США.

«Думаю, он [Путин] их [ВСУ] бьёт сильнее, чем прежде. И, думаю, каждый в такой ситуации поступал бы таким образом», — отметил глава Белого дома в беседе с журналистами.

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Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования 7 марта. Целями стали в том числе объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые питали военно-промышленный комплекс Украины. Атака оказалась мощнейшей за последний месяц.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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