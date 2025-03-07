Трамп оправдал групповой удар России по Украине после остановки помощи США
Трамп: Любой на месте Путина ударил бы по Украине после приостановки помощи
Американский лидер Дональд Трамп не стал осуждать Россию за нанесение группового удара по энергетическим и военным объектам Украины в ночь на 7 марта. По словам политика, любой на месте президента РФ Владимира Путина отдал бы соответствующий приказ после приостановки помощи Киеву со стороны США.
«Думаю, он [Путин] их [ВСУ] бьёт сильнее, чем прежде. И, думаю, каждый в такой ситуации поступал бы таким образом», — отметил глава Белого дома в беседе с журналистами.
Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования 7 марта. Целями стали в том числе объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые питали военно-промышленный комплекс Украины. Атака оказалась мощнейшей за последний месяц.
Telegram / Минобороны России