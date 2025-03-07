Российские силы накрыли ракетами аэродром с F-16 в Ивано-Франковске

В беседе с агентством РИА «Новости» он сообщил, что рано утром были зафиксированы удары и поступали сообщения о поражении топливно-энергетической системы Украины. В настоящее время, по его словам, атака направлена на аэродром, на котором находятся самолёты ВСУ, включая F-16.