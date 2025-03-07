Российские силы накрыли ракетами аэродром с F-16 в Ивано-Франковске
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске
F-16. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о нанесении удара по аэродрому в Ивано-Франковске, где располагаются истребители F-16.
В беседе с агентством РИА «Новости» он сообщил, что рано утром были зафиксированы удары и поступали сообщения о поражении топливно-энергетической системы Украины. В настоящее время, по его словам, атака направлена на аэродром, на котором находятся самолёты ВСУ, включая F-16.
Российская Армия регулярно наносит удары по объектам ВСУ. Накануне им подверглись аэродромы, нефтебазы, места производства беспилотников, пункты базирования катеров сил специальных операций украинской армии. Также российские удары настигли штаб нацформирования «Кракен», скопления личного состава и военной техники противника и иностранных наёмников в 150 районах зоны СВО.