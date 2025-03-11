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11 марта, 02:15

Нижегородский аэропорт Стригино временно закрыли для безопасности

В целях безопасности Росавиация временно закрыла нижегородский аэропорт Стригино. Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничения ввели в 4:40 утра по московскому времени.

«Временные ограничения действуют на приём и выпуск воздушных судов»,уточнили в Росавиации.

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Примерно в это же время временный запрет на вылет и посадку ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Дело в беспилотниках, отражением атаки которых занимаются дежурные средства противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Лия Мурадьян
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