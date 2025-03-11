Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном
Один из сбитых украинских беспилотников рухнул на крышу многоэтажного дома в городе Видное Московской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, дрон оставил в крыше внушительную пробоину.
Последствия атаки БПЛА в Видном. Видео ©Telegram / SHOT
В момент атаки жильцы находились в квартире, но, по предварительным данным, люди не пострадали.
Видео уничтожения летящих на Москву беспилотников сняли в разных районах Московской области. По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, число сбитых украинских дронов выросло до 60.
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Telegram / SHOT