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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
11 марта, 03:29

Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном

Один из сбитых украинских беспилотников рухнул на крышу многоэтажного дома в городе Видное Московской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, дрон оставил в крыше внушительную пробоину.

Последствия атаки БПЛА в Видном. Видео ©Telegram / SHOT

В момент атаки жильцы находились в квартире, но, по предварительным данным, люди не пострадали.

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА
Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА

Видео уничтожения летящих на Москву беспилотников сняли в разных районах Московской области. По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, число сбитых украинских дронов выросло до 60.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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