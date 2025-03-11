Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 69
Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Соответствующие службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
Атака началась около 4:30 утра. Изначально Собянин сообщал, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников. К 6 утра число сбитых дронов увеличилось до 58. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском.
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