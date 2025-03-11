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Регион
11 марта, 04:26
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Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 69

Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Соответствующие службы работают на месте»,написал он в телеграм-канале.

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Атака началась около 4:30 утра. Изначально Собянин сообщал, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников. К 6 утра число сбитых дронов увеличилось до 58. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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