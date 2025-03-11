Life.ru узнал, какие дроны запускали ВСУ для атак по Москве
SHOT: ВСУ массово атаковали Москву дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый»
Стали известны типы беспилотников, которыми украинские военные пытались атаковать Москву в ночь на 11 марта. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, для ударов были использованы дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый».
Дроны, которыми ВСУ пытались атаковать Москву. Фото © Telegram / SHOT
Атака началась около 4:30 утра. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в области уничтожено 65 беспилотников. Обломки сбитых летательных устройств повредили дом в Домодедово, пробили крышу многоэтажки в Видном и ударили в дом в Раменском.
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