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11 марта, 04:10

Life.ru узнал, какие дроны запускали ВСУ для атак по Москве

SHOT: ВСУ массово атаковали Москву дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый»

Стали известны типы беспилотников, которыми украинские военные пытались атаковать Москву в ночь на 11 марта. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, для ударов были использованы дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый».

Дроны, которыми ВСУ пытались атаковать Москву. Фото © Telegram / SHOT

Дроны, которыми ВСУ пытались атаковать Москву. Фото © Telegram / SHOT

Life.ru узнал, откуда ВСУ запускали «стаи» беспилотников на Москву
Life.ru узнал, откуда ВСУ запускали «стаи» беспилотников на Москву

Атака началась около 4:30 утра. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в области уничтожено 65 беспилотников. Обломки сбитых летательных устройств повредили дом в Домодедово, пробили крышу многоэтажки в Видном и ударили в дом в Раменском.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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