Life.ru узнал, откуда ВСУ запускали «стаи» беспилотников на Москву

Украинские военные запускали дроны на Москву Дроны на Москву запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, БПЛА шли «стаями» по 6-12 штук, чтобы в моменте ПВО не успевало справляться. Однако все они были сбиты.