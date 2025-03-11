Life.ru узнал, откуда ВСУ запускали «стаи» беспилотников на Москву
SHOT: ВСУ «стаями» запускали беспилотники на Москву из трёх областей Украины
Украинские военные запускали дроны на Москву Дроны на Москву запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, БПЛА шли «стаями» по 6-12 штук, чтобы в моменте ПВО не успевало справляться. Однако все они были сбиты.
Обломок сбитого беспилотника с надписями на украинском языке. Видео © Life.ru / Павел Баранов
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, к настоящему моменту уничтожены 65 беспилотников. Не обошлось без повреждений: обломки летательных устройств повредили дом в Домодедово, пробили крышу многоэтажки в Видном и ударили в дом в Раменском.
Life.ru / Павел Баранов