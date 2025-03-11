Момент взрыва беспилотника в Люберцах зафиксировала камера видеонаблюдения
Момент взрыва в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Момент взрыва в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также на видео попал момент уничтожения БПЛА в подмосковном Видном. Напомним, что средства ПВО и РЭБ продолжают отражать массированную атаку украинских дронов на Москву и Московскую область. Уже известно о 60 сбитых беспилотниках.
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Telegram / SHOT