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Регион
11 марта, 03:35

Момент взрыва беспилотника в Люберцах зафиксировала камера видеонаблюдения

Момент взрыва в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент взрыва в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Обстоятельства происшествия выясняются.

Многоэтажка в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона
Многоэтажка в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона

Также на видео попал момент уничтожения БПЛА в подмосковном Видном. Напомним, что средства ПВО и РЭБ продолжают отражать массированную атаку украинских дронов на Москву и Московскую область. Уже известно о 60 сбитых беспилотниках.

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Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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