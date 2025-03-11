Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 65
ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уничтожены ещё пять дронов.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Последствия попадания обломков беспилотника в жилую многоэтажку в Москве. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Атака на столицу началась ночью 11 марта. Изначально Собянин сообщал, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников. Позднее случились ещё несколько атак и число сбитых дронов в Подмосковье увеличилось до 58.
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Life.ru / Павел Баранов