Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 03:52

Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 65

ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уничтожены ещё пять дронов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Последствия попадания обломков беспилотника в жилую многоэтажку в Москве. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Последствия попадания обломков беспилотника в жилую многоэтажку в Москве. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Момент взрыва беспилотника в Люберцах зафиксировала камера видеонаблюдения
Момент взрыва беспилотника в Люберцах зафиксировала камера видеонаблюдения

Атака на столицу началась ночью 11 марта. Изначально Собянин сообщал, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников. Позднее случились ещё несколько атак и число сбитых дронов в Подмосковье увеличилось до 58.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar