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Специальная военная операция (СВО)
СВО

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Регион
11 марта, 03:14
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Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 58

Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего на данный момент сбили уже 58 вражеских дронов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал Собянин в телеграм-канале.

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Изначально Собянин сообщал, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников. После появилась информация, что число сбитых дронов в Подмосковье увеличилось до 26. Затем было уничтожено ещё 7 БПЛА.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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