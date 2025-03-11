Обломки БПЛА со взрывным устройством обнаружены в московском парке
Обломки украинского БПЛА обнаружены в парке столичного района Капотня. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. На месте крушения найдено взрывное устройство, которое осталось целым.
К месту происшествия направляются экстренные службы. Информация о пострадавших отсутствует.
Cилами ПВО Минобороны за ночь было сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно об одном погибшем.
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