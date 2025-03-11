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Регион
11 марта, 05:03

Обломки БПЛА со взрывным устройством обнаружены в московском парке

Обломки украинского БПЛА обнаружены в парке столичного района Капотня. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. На месте крушения найдено взрывное устройство, которое осталось целым.

К месту происшествия направляются экстренные службы. Информация о пострадавших отсутствует.

Момент пролёта украинского БПЛА в Подмосковье попал на видео
Момент пролёта украинского БПЛА в Подмосковье попал на видео

Cилами ПВО Минобороны за ночь было сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно об одном погибшем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Артём Гапоненко
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