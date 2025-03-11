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11 марта, 04:50

Момент пролёта украинского БПЛА в Подмосковье попал на видео

Момент пролёта украинского беспилотного летательного аппарата в деревне Леонтьево Московской области попал на видео. Беспилотник, двигавшийся в сторону столицы, был сбит около 7 утра.

Момент пролёта украинского БПЛА в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, информация о пострадавших отсутствует. ВСУ продолжают атаки на Москву и область.

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Cилами ПВО Минобороны за ночь было сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. На данный момент известно об одном погибшем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Артём Гапоненко
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