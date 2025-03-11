Момент пролёта украинского БПЛА в Подмосковье попал на видео
Момент пролёта украинского беспилотного летательного аппарата в деревне Леонтьево Московской области попал на видео. Беспилотник, двигавшийся в сторону столицы, был сбит около 7 утра.
Момент пролёта украинского БПЛА в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, информация о пострадавших отсутствует. ВСУ продолжают атаки на Москву и область.
Cилами ПВО Минобороны за ночь было сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. На данный момент известно об одном погибшем.
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