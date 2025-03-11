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11 марта, 04:23

Life.ru узнал коварный и неудавшийся план ВСУ, массово запустивших дроны на Москву

SHOT: Атакой БПЛА Киев пытался отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области

Хаотичная массированная атака беспилотников по Москве является попыткой Киева отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

«Хаотичная массированная атака жилых домов должна была дать надежду на другую «перемогу» и морально подготовить к отступлению украинских войск из Суджанского района», — отметил источник телеграм-канала.

Однако этого добиться не удалось: ПВО отработало и сбило все летевшие в сторону столицы БПЛА.

Момент взрыва беспилотника в Люберцах зафиксировала камера видеонаблюдения
Момент взрыва беспилотника в Люберцах зафиксировала камера видеонаблюдения

Ранее Life.ru раскрыл, какие типы дронов были использованы ВСУ для атак. Кроме того, запускались беспилотники из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

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Life.ru / Павел Баранов

Артур Лапсаков
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