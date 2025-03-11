Life.ru узнал коварный и неудавшийся план ВСУ, массово запустивших дроны на Москву

Хаотичная массированная атака беспилотников по Москве является попыткой Киева отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

«Хаотичная массированная атака жилых домов должна была дать надежду на другую «перемогу» и морально подготовить к отступлению украинских войск из Суджанского района», — отметил источник телеграм-канала.