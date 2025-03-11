В результате атак БПЛА в Подмосковье погиб один человек, трое ранены

В результате атак беспилотных летательных аппаратов на Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, инциденты произошли в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово.

Кроме того, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, повредив как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи. Из здания эвакуировали 12 человек, включая троих детей.

«Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — написал Воробьёв в телеграм-канале.