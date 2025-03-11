337 камикадзе в 10 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 11 марта
Средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над РФ
Последствия атаки БПЛА в Видном. Фото © Life.ru
Российские средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над территорией страны, больше всего было сбито над Московской областью, информирует Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских БПЛА: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области», – рассказали в МО РФ.
Ещё по восемь дронов было сбито над территорией Липецкой и Орловской областей. Шесть БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области.
Ранее стало известно, что силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно об одном погибшем.