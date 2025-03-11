337 камикадзе в 10 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 11 марта

Российские средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над территорией страны, больше всего было сбито над Московской областью, информирует Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских БПЛА: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области», – рассказали в МО РФ.