Сотрудник погиб при падении обломков БПЛА на парковку «Мираторга» в Домодедове

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА на территории дистрибьютерского центра «Мираторга» в Домодедове. Ещё двое пострадали, сообщила компания.

«Домодедово, 11 марта 2025 г. В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьютерского центра компании «Мираторг» в г. о. Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудника компании», — рассказали в компании.