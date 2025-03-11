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11 марта, 05:15

Сотрудник погиб при падении обломков БПЛА на парковку «Мираторга» в Домодедове

Парковка «Мираторга» в Домодедове. Фото © VK / Полина Васильева

Парковка «Мираторга» в Домодедове. Фото © VK / Полина Васильева

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА на территории дистрибьютерского центра «Мираторга» в Домодедове. Ещё двое пострадали, сообщила компания.

«Домодедово, 11 марта 2025 г. В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьютерского центра компании «Мираторг» в г. о. Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудника компании», — рассказали в компании.

Пострадавшие сотрудники были срочно доставлены в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово. Им в настоящее время оказывается медицинская помощь.

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Cилами ПВО Минобороны за ночь было сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно об одном погибшем.

Андрей Бражников
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