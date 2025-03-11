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11 марта, 04:58

Собирали детей и живность: Жительница Сапронова чудом спаслась от попавшего в её квартиру БПЛА

Жительница Сапронова рассказала, как спаслась от попадания БПЛА в её квартиру

Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после атаки украинских БПЛА. Елена Расторгуева рассказала Life.ru, что беспилотник залетел в окно их квартиры на 20-м этаже.

Семья проснулась от громкого взрыва, собрала детей и питомцев и эвакуировалась на улицу.

Пострадавшая жительница подмосковного Сапронова. Видео © Life.ru

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«В пять утра: резкий хлопок, взрыв. Побежали детей искать в квартире, потом живность собирать. Быстренько оделись и вышли на улицу. Медики подходили, осмотрели, отпустили гулять», — сказала одна из жительниц пострадавшего дома.

Взрывной волной в квартире семьи Расторгуевых выбило два окна, сорвало дверцы шкафов, повреждена мебель. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

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Cилами ПВО Минобороны за ночь было сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. На данный момент известно об одном погибшем. Временно закрыты четыре аэропорта.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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