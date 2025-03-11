Собирали детей и живность: Жительница Сапронова чудом спаслась от попавшего в её квартиру БПЛА

Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после атаки украинских БПЛА. Елена Расторгуева рассказала Life.ru, что беспилотник залетел в окно их квартиры на 20-м этаже.

Семья проснулась от громкого взрыва, собрала детей и питомцев и эвакуировалась на улицу.

Пострадавшая жительница подмосковного Сапронова. Видео © Life.ru

«В пять утра: резкий хлопок, взрыв. Побежали детей искать в квартире, потом живность собирать. Быстренько оделись и вышли на улицу. Медики подходили, осмотрели, отпустили гулять», — сказала одна из жительниц пострадавшего дома.