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Регион
11 марта, 04:41

Четыре аэропорта Москвы закрыли на фоне массированной атаки беспилотников

Аэропорт Внуково временно закрыт на фоне массовой атаки беспилотников

Временные ограничения на полёты введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Таким образом меры действуют в Шереметьево, Домодедово, Жуковском и Внуково.

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Всего в Подмосковье в ночь на 11 марта было ликвидировано 69 беспилотников. Атака началась около 4:30 утра и продолжается до сих пор. В результате есть повреждения и погибший.

Обложка ©

Unsplash / Alessio Rinella

Артур Лапсаков
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