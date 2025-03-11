Четыре аэропорта Москвы закрыли на фоне массированной атаки беспилотников
Аэропорт Внуково временно закрыт на фоне массовой атаки беспилотников
Временные ограничения на полёты введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Таким образом меры действуют в Шереметьево, Домодедово, Жуковском и Внуково.
Всего в Подмосковье в ночь на 11 марта было ликвидировано 69 беспилотников. Атака началась около 4:30 утра и продолжается до сих пор. В результате есть повреждения и погибший.
Обложка ©
Unsplash / Alessio Rinella