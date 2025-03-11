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Регион
11 марта, 04:25

Третий аэропорт Москвы временно закрыли на фоне атак беспилотников

Ограничения на полёты введены в московском аэропорту Шереметьево

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Шереметьево для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры действуют с 4:40 мск. Также продолжаются ограничения в Домодедово и Жуковском.

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Напомним, в ночь на 11 марта ВСУ предприняли попытку массированной атаки беспилотников на Москву, однако силы ПВО успешно её отразили. Всего было сбито 69 беспилотников. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском.

Обложка ©

Unsplash / Olivia Anne Snyder

Артур Лапсаков
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