Третий аэропорт Москвы временно закрыли на фоне атак беспилотников
Ограничения на полёты введены в московском аэропорту Шереметьево
Временные ограничения введены в столичном аэропорту Шереметьево для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры действуют с 4:40 мск. Также продолжаются ограничения в Домодедово и Жуковском.
Напомним, в ночь на 11 марта ВСУ предприняли попытку массированной атаки беспилотников на Москву, однако силы ПВО успешно её отразили. Всего было сбито 69 беспилотников. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском.
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Unsplash / Olivia Anne Snyder