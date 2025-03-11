Уже 74 вражеских БПЛА сбито на подлёте к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлёте к Москве, он стал 74. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.