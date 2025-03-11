Уже 74 вражеских БПЛА сбито на подлёте к Москве
Мэр Собянин: Силы ПВО сбили ещё один вражеский БПЛА на подлёте к Москве
Место атаки БПЛА в Подмосковье. Life.ru
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлёте к Москве, он стал 74. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует мэр.
Ранее сообщалось о 73 уничтоженных БПЛА ВСУ в период с 10 на 11 марта. Атака на Москву началась примерно в 4:30 утра. Обломки дронов нанесли повреждения зданию в Домодедово, крыше многоэтажного дома в Видном и жилому дому в Раменском. Также сообщает о погибшем. Всего же средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над Россией. Life.ru собрал самое важное о массированной атаке ВСУ в ночь на 11 марта.