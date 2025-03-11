Погибшим при налёте БПЛА на «Мираторг» в Домодедове оказался 37-летний охранник

Погибший в результате атаки украинских БПЛА на территорию «Мираторга» в Домодедове – 37-летний охранник, который работал на парковке. По данным SHOT , в момент налёта дронов мужчина был на рабочем месте.

У Андрея остались жена и ребёнок. Остальные двое пострадавших тоже охранники — Сергей И. и Алексей Т. Они госпитализированы в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово. Им в настоящее время оказывается медицинская помощь.