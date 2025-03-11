Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 10:50
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Подтверждена информация о трёх погибших при налёте дронов ВСУ на Подмосковье

Глава Домодедово подтвердила гибель третьего человека в результате атаки ВСУ

Последствия ночной атки ВСУ на Подмосковье. Фото © Life.ru

Последствия ночной атки ВСУ на Подмосковье. Фото © Life.ru

Умер ещё один пострадавший в результате атаки украинских дронов по Подмосковью — эту информацию подтвердила глава Домодедово Евгения Хрусталёва.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!», написала она в телеграм-канале, пообещав оказать помощь родным погибших.

Таким образом, количество погибших достигло трёх. Все они — сотрудники «Мираторга».

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Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Москве, крыша многоэтажки в Видном, жилой дом в Раменском, а также парковка в Домодедово. Пострадало 18 человек, в том числе трое детей.

Life.ru публикует видео с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском
Life.ru публикует видео с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском
Александра Вишнякова
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