Подтверждена информация о трёх погибших при налёте дронов ВСУ на Подмосковье
Глава Домодедово подтвердила гибель третьего человека в результате атаки ВСУ
Последствия ночной атки ВСУ на Подмосковье. Фото © Life.ru
Умер ещё один пострадавший в результате атаки украинских дронов по Подмосковью — эту информацию подтвердила глава Домодедово Евгения Хрусталёва.
«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!», — написала она в телеграм-канале, пообещав оказать помощь родным погибших.
Таким образом, количество погибших достигло трёх. Все они — сотрудники «Мираторга».
Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Москве, крыша многоэтажки в Видном, жилой дом в Раменском, а также парковка в Домодедово. Пострадало 18 человек, в том числе трое детей.