Подтверждена информация о трёх погибших при налёте дронов ВСУ на Подмосковье

Умер ещё один пострадавший в результате атаки украинских дронов по Подмосковью — эту информацию подтвердила глава Домодедово Евгения Хрусталёва.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!», — написала она в телеграм-канале, пообещав оказать помощь родным погибших.