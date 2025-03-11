Военный эксперт заметил деталь, которую не учёл Зеленский, направив рой БПЛА-камикадзе на Москву
Военный эксперт Матвийчук: Зеленский отчаянно пытается «раздраконить» Кремль
Крупная атака украинских дронов-камикадзе на российские регионы была предпринята с целью усилить позиции Киева на сегодняшних переговорах в Саудовской Аравии, однако украинская сторона допустила здесь стратегическую ошибку, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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По словам собеседника Life.ru, представители Владимира Зеленского хотели продемонстрировать Западу свою возможность наносить России ущерб якобы самостоятельно — без помощи союзников. Но это огромное заблуждение, говорит специалист.
Здесь они лукавят. Все эти дроны должны были использовать какую-то систему наведения. Полагаю, что системой наведения была система Илона Маска Starlink, а целеуказания давали именно те же натовские американские средства разведки. Это те самые средства, о которых сегодня заявляют, что они якобы перестали передавать информацию Украине.
военный эксперт Анатолий Матвийчук
По словам эксперта, существуют различные методы отражения такой атаки, но дело в том, что при такой массовости объектов они сливаются в единый радиотехнический фон. Тогда ПВО перегружается, потому что автоматика пытается захватить все цели, а их становится настолько много, что система не успевает отработать ни второстепенные, ни главные цели. На это и рассчитывал наш противник, но просчитался.
«То, что они нанесли такую мощную атаку именно по Москве и Московской области, говорит о том, что Зеленский не хочет мира. Наоборот, он пытается раздраконить наше руководство, чтобы продолжить войну», — заключил собеседник Life.ru.
Российские средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над территорией страны, больше всего было сбито над Московской областью. Самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Известно о двоих погибших — это сотрудники «Мираторга» в Домодедове, куда упали обломки БПЛА.
Midjourney / Life.ru