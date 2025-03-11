Военный эксперт заметил деталь, которую не учёл Зеленский, направив рой БПЛА-камикадзе на Москву

Крупная атака украинских дронов-камикадзе на российские регионы была предпринята с целью усилить позиции Киева на сегодняшних переговорах в Саудовской Аравии, однако украинская сторона допустила здесь стратегическую ошибку, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. .

По словам собеседника Life.ru, представители Владимира Зеленского хотели продемонстрировать Западу свою возможность наносить России ущерб якобы самостоятельно — без помощи союзников. Но это огромное заблуждение, говорит специалист.

Здесь они лукавят. Все эти дроны должны были использовать какую-то систему наведения. Полагаю, что системой наведения была система Илона Маска Starlink, а целеуказания давали именно те же натовские американские средства разведки. Это те самые средства, о которых сегодня заявляют, что они якобы перестали передавать информацию Украине. военный эксперт Анатолий Матвийчук

По словам эксперта, существуют различные методы отражения такой атаки, но дело в том, что при такой массовости объектов они сливаются в единый радиотехнический фон. Тогда ПВО перегружается, потому что автоматика пытается захватить все цели, а их становится настолько много, что система не успевает отработать ни второстепенные, ни главные цели. На это и рассчитывал наш противник, но просчитался.