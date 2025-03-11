Число жертв массированной атаки дронов ВСУ на Подмосковье выросло до двух

В подмосковной больнице скончался 50-летний мужчина, получивший ранения после массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Сейчас в клинике остаются на лечении ещё двое пострадавших.

«К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Среди раненых 43-летняя женщина – у неё травма живота с повреждением кишечника, рваная рана груди, а также 44-летний мужчина, у которого перелом плеча, голени, осколочные ранения живота. За их жизнь продолжают бороться врачи. Воробьёв добавил, что сейчас погибшими в регионе числятся двое человек, их семьи получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим из бюджета выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.