Число жертв массированной атаки дронов ВСУ на Подмосковье выросло до двух
Воробьёв: Один человек умер в больнице в подмосковном Видном после атаки БПЛА
В подмосковной больнице скончался 50-летний мужчина, получивший ранения после массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Сейчас в клинике остаются на лечении ещё двое пострадавших.
Андрей Воробьёв. Видео © Воробьёв LIVE
«К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», — написал он.
Среди раненых 43-летняя женщина – у неё травма живота с повреждением кишечника, рваная рана груди, а также 44-летний мужчина, у которого перелом плеча, голени, осколочные ранения живота. За их жизнь продолжают бороться врачи. Воробьёв добавил, что сейчас погибшими в регионе числятся двое человек, их семьи получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим из бюджета выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.
Напомним, в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего же в ночь на 11 марта в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Как сообщалось ранее, в регионе погиб один мужчина, сейчас жертв атаки двое, пострадали 20 жителей Подмосковья. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.
Life.ru