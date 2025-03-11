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Регион
11 марта, 06:29

Число пострадавших при налёте более 70 БПЛА на Подмосковье достигло 20

Уже 20 человек пострадали в результате атаки более 70 украинских БПЛА в Московской области. Как стало известно SHOT, среди них 3 ребёнка.

Один взрослый находится в тяжёлом состоянии, один погиб — это 37-летний охранник парковки «Мираторга» в Домодедове, который в момент ЧП был на рабочем месте.

Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой
Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта были уничтожены 74 БПЛА ВСУ. Атака на Москву началась около 4:30 утра. Обломки дронов повредили здание в Домодедово, крышу многоэтажного дома в Видном и жилой дом в Раменском. Также поступила информация о погибшем. В общей сложности, за ночь средства ПВО сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над Россией. Life.ru собрал ключевые моменты о массированной атаке ВСУ в ночь на 11 марта.

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Life.ru

Андрей Бражников
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