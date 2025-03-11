Число пострадавших при налёте более 70 БПЛА на Подмосковье достигло 20

Уже 20 человек пострадали в результате атаки более 70 украинских БПЛА в Московской области. Как стало известно SHOT , среди них 3 ребёнка.

Один взрослый находится в тяжёлом состоянии, один погиб — это 37-летний охранник парковки «Мираторга» в Домодедове, который в момент ЧП был на рабочем месте.