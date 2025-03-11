Робот-сапёр отправился обезвреживать бомбу на упавшем в Капотне украинском БПЛА
В московском районе Капотня упал украинский дрон, но взрыва не последовало. Обезвреживать взрывчатку отправился храбрый робот-сапёр. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.
Робот едет к дрону. Видео © Life.ru
Жильцов дома, возле которого рухнул беспилотник, предупредили, что в ближайшее время взрывчатка будет обезврежена на месте.
Напомним, что 74 украинских дрона были уничтожены ночью 11 марта в Московской области. Мэр Москвы Собянин назвал эту атаку самой массированной. Известно, что в Подмосковье в ходе налёта пострадали 20 человек. К сожалению, один местный житель погиб. Он работал охранником на парковке.
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