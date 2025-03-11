Семья из Видного успела выбежать из квартиры за мгновения до того, как её разнесло взрывом

Жительница Видного Московской области рассказала, как её знакомые, услышавшие взрывы, вышли из квартиры за пару минут до того, как ударил беспилотник. Её слова приводит корреспондент Life.ru.

Местная жительница об атаке БПЛА. Видео © Life.ru

Анна сообщила, что в соседнем доме от неё живут её знакомые. Их квартира находится на последнем этаже, прямо под крышей, куда рухнули обломки украинского дрона через несколько минут после того, как они сами оттуда выбежали на улицу.