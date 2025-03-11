Семья из Видного успела выбежать из квартиры за мгновения до того, как её разнесло взрывом
Жительница Видного рассказала, что её знакомые эвакуировались перед ударом БПЛА
Жительница Видного Московской области рассказала, как её знакомые, услышавшие взрывы, вышли из квартиры за пару минут до того, как ударил беспилотник. Её слова приводит корреспондент Life.ru.
Местная жительница об атаке БПЛА. Видео © Life.ru
Анна сообщила, что в соседнем доме от неё живут её знакомые. Их квартира находится на последнем этаже, прямо под крышей, куда рухнули обломки украинского дрона через несколько минут после того, как они сами оттуда выбежали на улицу.
«Они живут на последнем этаже. Они спустились на первый этаж и прям вот по крыше дали, где их квартира», — рассказала женщина.
Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона на подлёте к Москве. Обломками беспилотников повредило дом в Домодедово, крышу многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Известно, что один человек в результате атаки ВСУ погиб. Life.ru опубликовал репортаж с места атаки.
Life.ru