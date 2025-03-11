Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 73

Ещё четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены в небе над Москвой силами противовоздушной обороны (ПВО). На данный момент ПВО смогли ликвидировать 73 вражеских дрона, написал мэр столицы Сергей Собянин. Система продолжает работать над городом и в Подмосковье.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал он.