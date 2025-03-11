Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 73
Мэр Собянин: Силы ПВО сбили 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву
Место атаки БПЛА в Домодедове. Фото © Life.ru
Ещё четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены в небе над Москвой силами противовоздушной обороны (ПВО). На данный момент ПВО смогли ликвидировать 73 вражеских дрона, написал мэр столицы Сергей Собянин. Система продолжает работать над городом и в Подмосковье.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал он.
По словам Сергея Собянина, на всех местах происшествий в экстренном порядке уже работают соответствующие службы. Данные о количестве пострадавших мэр не привёл.
Напомним, что ранее сообщалось о 69 уничтоженных БПЛА ВСУ в период с 10 на 11 марта. Атака на Москву началась примерно в 4:30 утра. Обломки дронов нанесли повреждения зданию в Домодедово, крыше многоэтажного дома в Видном и жилому дому в Раменском. Также сообщает о погибшем.