Пострадавший парень из Подмосковья предстал весь в крови и показал опасную начинку БПЛА
Атаковавшие Москву и Подмосковье украинские БПЛА были начинены подшипниками
Украинские беспилотники, атаковавшие Подмосковье и Москву, были начинены поражающими элементами — подшипниками диаметром 7 мм. Об этом рассказал Life.ru житель Сапроново Владислав.
Пострадавший в Сафроново Владислав. Фото © Life.ru
По словам пострадавшего, взрывной волной в его квартире выбило окна, осколками стекла ему посекло руки. Сам он был весь в крови. После того, как мужчина пришёл в себя, он нашёл поражающие элементы. Пострадавшему обработали руку прибывшие на место медики, вытащили кусок стекла. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 73 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Атака началась около 4:30 утра. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно об одном погибшем.
Life.ru