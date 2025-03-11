Пострадавший парень из Подмосковья предстал весь в крови и показал опасную начинку БПЛА

По словам пострадавшего, взрывной волной в его квартире выбило окна, осколками стекла ему посекло руки. Сам он был весь в крови. После того, как мужчина пришёл в себя, он нашёл поражающие элементы. Пострадавшему обработали руку прибывшие на место медики, вытащили кусок стекла. Его жизни ничего не угрожает.