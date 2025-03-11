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Регион
11 марта, 05:55
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Собянин назвал ночную атаку вражеских БПЛА на Москву самой массированной

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ночную атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу самой массированной. Об этом написал в своём телеграм-канале, поблагодарив во противовоздушной обороны (ПВО).

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу», – обратился градоначальник к военным.

Ранее сообщалось о 74 уничтоженных БПЛА ВСУ в период с 10 на 11 марта. Атака на Москву началась примерно в 4:30 утра. Обломки дронов нанесли повреждения зданию в Домодедово, крыше многоэтажного дома в Видном и жилому дому в Раменском. Также сообщает о погибшем. Всего же средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над Россией. Life.ru собрал самое важное о массированной атаке ВСУ в ночь на 11 марта.

Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой
Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой
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Фото © Правительство Москвы

Андрей Бражников
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