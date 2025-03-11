Минздрав: Два человека погибли и 18 пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье

В результате атаки украинских дронов на Подмосковье в ночь с 10 на 11 марта пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Также, к сожалению, ещё двое мужчин погибли, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых пострадавших, к сожалению, погибли», — уточнил Кузнецов.