Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 09:32

Минздрав: Два человека погибли и 18 пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье

В результате атаки украинских дронов на Подмосковье в ночь с 10 на 11 марта пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Также, к сожалению, ещё двое мужчин погибли, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых пострадавших, к сожалению, погибли», — уточнил Кузнецов.

Всем раненым и травмированным жителям оказали необходимую медицинскую помощь. Шесть человек были отправлены на стационарное лечение, а одна пострадавшая на данный момент находится в крайне тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за её жизнь.

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Напомним, что утром 11 марта ВСУ осуществили крупнейшую атаку на Россию, включая Московский регион. Силы ПВО успешно сбили 74 беспилотника противника, направлявшихся к столице. Обломки БПЛА нанесли повреждения дому в Домодедово, крыше многоэтажного здания в Видном и жилому дому в Раменском. Life.ru представил видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой.

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Life.ru

Наталья Афонина
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