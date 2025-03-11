Минздрав: Два человека погибли и 18 пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье
В результате атаки украинских дронов на Подмосковье в ночь с 10 на 11 марта пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Также, к сожалению, ещё двое мужчин погибли, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых пострадавших, к сожалению, погибли», — уточнил Кузнецов.
Всем раненым и травмированным жителям оказали необходимую медицинскую помощь. Шесть человек были отправлены на стационарное лечение, а одна пострадавшая на данный момент находится в крайне тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за её жизнь.
Напомним, что утром 11 марта ВСУ осуществили крупнейшую атаку на Россию, включая Московский регион. Силы ПВО успешно сбили 74 беспилотника противника, направлявшихся к столице. Обломки БПЛА нанесли повреждения дому в Домодедово, крыше многоэтажного здания в Видном и жилому дому в Раменском. Life.ru представил видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой.
Life.ru