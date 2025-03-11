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11 марта, 08:35

«Мираторг» подтвердил гибель охранников из-за БПЛА и обещал их семьям по 1,5 млн

Парковка «Мираторга» в Домодедове. Фото © VK / Полина Васильева

Парковка «Мираторга» в Домодедове. Фото © VK / Полина Васильева

Компания «Мираторг» подтвердила смерть второго сотрудника в результате массированной украинской атаки на Подмосковье. Организация выплатит семье погибших по 1,5 миллиона рублей, а также оплатит все расходы, которые будут касаться похорон.

«В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ «Домодедово», погиб второй сотрудник компании», — заявили представители компании.

Сотруднику организации, который был ранен, также выплатят материальную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Представители организации выразили глубокие и искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь в самое ближайшее время.

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Напомним, что после атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье стало известно о двух погибших. Один из них — 37-летний охранник, который работал на парковке в Домодедове. У сотрудника «Мираторга» остались жена и ребёнок. Второй погибший — 50-летний мужчина, который также работал в компании. Врачи госпитализировали его в больницу и четыре раза пытались запустить сердце, но, к сожалению, охранник умер.

Наталья Афонина
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