«Мираторг» подтвердил гибель охранников из-за БПЛА и обещал их семьям по 1,5 млн

Компания «Мираторг» подтвердила смерть второго сотрудника в результате массированной украинской атаки на Подмосковье. Организация выплатит семье погибших по 1,5 миллиона рублей, а также оплатит все расходы, которые будут касаться похорон.

«В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ «Домодедово», погиб второй сотрудник компании», — заявили представители компании.