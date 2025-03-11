«Дом трясло, лай и искры»: Москвичи рассказали Life.ru о самом крупном ночном налёте БПЛА
Жильцы многоэтажки в Москве рассказали, что при ночном налёте БПЛА дом трясло
Жители многоэтажки на улице Домодедовской в Москве рассказали, как проходила самая массированная атака украинских беспилотников, свидетелями которой они невольно стали. Life.ru опросил жильцов на месте происшествия.
Очевидцы о ночном налёте БПЛА на Москву. Видео © Life.ru
«В пять часов был свист. Открываю окно, а там огромная вспышка, было очень светло, я сразу не поняла, что в дом попал беспилотник. Просто шок и сидишь слушаешь свист», — рассказала женщина.
По её словам, беспилотников было не меньше трёх. Её соседка проснулась уже после взрыва, когда на место прибыли сотрудники МЧС кареты скорой помощи. По её словам, из-за громкого взрыва начали лаять собаки, все выглядывали из окон. Женщина признаётся, что было очень страшно.
«Проснулись от взрыва в 5 утра, было очень страшно, дом прям трясло», — говорит собеседница Life.ru.
Ещё один мужчина пошёл пить чай с утра, но всю гармонию нарушил гул летательного аппарата за окном. Через пару секунд прогремел взрыв, стекло балконной двери с оглушительным звуком посыпалось на пол, а с верхних этажей на землю полетели искры. Его сосед говорит, что взрыв был очень сильный, а ему предшествовал гул дрона.
Напомним, что ночью украинская армия атаковала Москву и область беспилотниками. Силы ПВО сбили 74 украинских дрона, а мэр столицы Собянин назвал этот налёт самым массированным. Да данный момент известно о двух погибших: один умер от полученных травм на парковке, а второй скончался в больнице. В Госдуме пошли разговоры о том, что Россия должна ответить на это «Орешником».
Life.ru