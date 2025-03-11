«Дом трясло, лай и искры»: Москвичи рассказали Life.ru о самом крупном ночном налёте БПЛА

Жители многоэтажки на улице Домодедовской в Москве рассказали, как проходила самая массированная атака украинских беспилотников, свидетелями которой они невольно стали. Life.ru опросил жильцов на месте происшествия.

Очевидцы о ночном налёте БПЛА на Москву. Видео © Life.ru

«В пять часов был свист. Открываю окно, а там огромная вспышка, было очень светло, я сразу не поняла, что в дом попал беспилотник. Просто шок и сидишь слушаешь свист», — рассказала женщина.

По её словам, беспилотников было не меньше трёх. Её соседка проснулась уже после взрыва, когда на место прибыли сотрудники МЧС кареты скорой помощи. По её словам, из-за громкого взрыва начали лаять собаки, все выглядывали из окон. Женщина признаётся, что было очень страшно.

«Проснулись от взрыва в 5 утра, было очень страшно, дом прям трясло», — говорит собеседница Life.ru.