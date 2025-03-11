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Регион
11 марта, 06:35

Люди в крови и саже: Life.ru публикует видео из разрушенной квартиры в Видном после удара БПЛА

Жительница Видного показала видео изнутри разрушенной квартиры после удара БПЛА

Семья из Московской области показала, как выглядит их квартира после удара украинского беспилотника. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.

Последствия удара дрона. Видео © Life.ru

Расторгуевы живут в Сапроново на 20-м этаже дома. От удара БПЛА у них в спальне выбило все стёкла, а самой комнате теперь необходим капитальный ремонт. Сами жильцы не пострадали, поскольку успели эвакуироваться оттуда вместе с детьми и кошкой.

Над ними живёт ещё одна семья. Там подростка увезли в больницу из-за полученных в ходе атаки ВСУ ранений.

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Ночью 11 марта в Московской области уничтожили 74 украинских дрона. ВСУ приступили к атаке в 04:30 утра. Обломками дронов повредило здание в Домодедово, крышу многоэтажного дома в Видном и жилой дом в Раменском. Около 20 человек пострадали от действий украинской армии. По словам мэра Москвы Собянина, этот налёт стал самым массированным в регионе за всё время СВО.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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