Люди в крови и саже: Life.ru публикует видео из разрушенной квартиры в Видном после удара БПЛА

Семья из Московской области показала, как выглядит их квартира после удара украинского беспилотника. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.

Расторгуевы живут в Сапроново на 20-м этаже дома. От удара БПЛА у них в спальне выбило все стёкла, а самой комнате теперь необходим капитальный ремонт. Сами жильцы не пострадали, поскольку успели эвакуироваться оттуда вместе с детьми и кошкой.