Люди в крови и саже: Life.ru публикует видео из разрушенной квартиры в Видном после удара БПЛА
Жительница Видного показала видео изнутри разрушенной квартиры после удара БПЛА
Семья из Московской области показала, как выглядит их квартира после удара украинского беспилотника. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.
Последствия удара дрона. Видео © Life.ru
Расторгуевы живут в Сапроново на 20-м этаже дома. От удара БПЛА у них в спальне выбило все стёкла, а самой комнате теперь необходим капитальный ремонт. Сами жильцы не пострадали, поскольку успели эвакуироваться оттуда вместе с детьми и кошкой.
Над ними живёт ещё одна семья. Там подростка увезли в больницу из-за полученных в ходе атаки ВСУ ранений.
Ночью 11 марта в Московской области уничтожили 74 украинских дрона. ВСУ приступили к атаке в 04:30 утра. Обломками дронов повредило здание в Домодедово, крышу многоэтажного дома в Видном и жилой дом в Раменском. Около 20 человек пострадали от действий украинской армии. По словам мэра Москвы Собянина, этот налёт стал самым массированным в регионе за всё время СВО.
Life.ru