В Государственной думе призвали нанести ответный удар по украинской территории после того, как противник совершил самую массированную атаку БПЛА по России. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашев заявил глава комитета ГД по обороне генерал Андрей Картаполов.

Он объяснил, что наша страна должна наказать противника разрушительным ударом «Орешника». Он уверен, что России вновь необходимо прмиенить оружие против ВСУ.