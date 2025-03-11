В Госдуме пригрозили Украине разрушительным ударом «Орешником» в ответ на атаку дронов
Картаполов призвал Россию ответить Украине на атаку БПЛА с помощью «Орешника»
В Государственной думе призвали нанести ответный удар по украинской территории после того, как противник совершил самую массированную атаку БПЛА по России. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашев заявил глава комитета ГД по обороне генерал Андрей Картаполов.
Он объяснил, что наша страна должна наказать противника разрушительным ударом «Орешника». Он уверен, что России вновь необходимо прмиенить оружие против ВСУ.
«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним [запустить «Орешник»], лучше даже не один», — сказал Картаполов.
В ночь на 11 марта системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе со стороны Украины в десяти регионах России. Из них 74 БПЛА украинских вооружённых сил было уничтожено на подлёте к Москве. Атака на столицу началась примерно в 4:30 утра. Число пострадавших при налёте более 70 БПЛА на Подмосковье достигло 20. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.
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