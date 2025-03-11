СК завёл дело о теракте из-за массированной атаки 337 дронов-камикадзе на Россию
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с массированной атакой 337 дронов-камикадзе на Россию в ночь на 11 марта. Об этом сообщила утром официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 205 УК РФ», — уточнила представитель ведомства.
Главк подключил к расследованию привлечены опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, а также экспертов СЭЦ. Им поручено установить обстоятельства налёта БПЛА, типы дронов и взрывных устройств, а также размер причинённого ущерба.
В ночь на 11 марта системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе со стороны Украины в десяти регионах России. Из них 74 БПЛА украинских вооружённых сил было уничтожено на подлёте к Москве. Атака на столицу началась примерно в 4:30 утра. Число пострадавших при налёте более 70 БПЛА на Подмосковье достигло 20. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.
Life.ru