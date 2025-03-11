СК завёл дело о теракте из-за массированной атаки 337 дронов-камикадзе на Россию

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с массированной атакой 337 дронов-камикадзе на Россию в ночь на 11 марта. Об этом сообщила утром официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 205 УК РФ», — уточнила представитель ведомства.