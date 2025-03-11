СМИ сообщили о трёх погибших при налёте дронов ВСУ на Подмосковье
360.ru: Число погибших при атаке дронов на Подмосковье достигло трёх
Место атаки дронов ВСУ на парковку «Мираторга» в Домодедово. Фото © Telegram/Воробьёв LIVE
Умер ещё один пострадавший при массированной атаке ВСУ в Подмосковье — это 43-летний работник «Мираторга». Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.
По данным телеканала, мужчина получил ранения при падении обломков беспилотников на территорию предприятия. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Москве, крыша многоэтажки в Видном, жилой дом в Раменском, а также парковка в Домодедово. По официальным данным, именно там погибло двое человек — оба они работали в «Мираторге» и приехали утром на работу. Пострадало 18 человек.