Губернатор Подмосковья показал фото с места гибели двух человек при налёте дронов
Воробьёв: Целью ВСУ при атаке на Домодедово были именно люди
Целью массированной атаки ВСУ на Подмосковье были именно люди. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также опубликовал фото с места трагедии в Домодедово, где в результате налёта дронов погибли два человека.
«Оба погибших на эту минуту в Домодедово — сотрудники «Мираторга». Удар БПЛА пришёлся на парковку в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал губернатор в телеграм-канале.
Сейчас пожар на парковке потушен, работают оперативные службы. По предварительным данным, повреждено около 40 машин.