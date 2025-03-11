Губернатор Подмосковья показал фото с места гибели двух человек при налёте дронов

Целью массированной атаки ВСУ на Подмосковье были именно люди. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также опубликовал фото с места трагедии в Домодедово, где в результате налёта дронов погибли два человека.

Место атаки дронов ВСУ на парковку «Мираторга» в Домодедово. Фото © Telegram/Воробьёв LIVE

«Оба погибших на эту минуту в Домодедово — сотрудники «Мираторга». Удар БПЛА пришёлся на парковку в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал губернатор в телеграм-канале.

Место атаки дронов ВСУ на парковку «Мираторга» в Домодедово. Фото © Telegram/Воробьёв LIVE