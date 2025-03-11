Life.ru публикует видео с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском

Удар украинского дрона повредил несколько верхних этажей жилой высотки в подмосковном Раменском. Корреспондент Life.ru прибыл на место происшествия и снял видео с последствиями атаки.

На ролике видно, что взрыв выбил окна нескольких верхних этажей здания. Особенно пострадало место удара — фасад двух лоджий полностью уничтожен, в проломе видны внутренности обгоревшей квартиры. Земля под домом усыпана обломками и битым стеклом.