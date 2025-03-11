Life.ru публикует видео с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском
Удар украинского дрона повредил несколько верхних этажей жилой высотки в подмосковном Раменском. Корреспондент Life.ru прибыл на место происшествия и снял видео с последствиями атаки.
Последствия удара украинского беспилотника по многоэтажке в Раменском. Видео © Life.ru
На ролике видно, что взрыв выбил окна нескольких верхних этажей здания. Особенно пострадало место удара — фасад двух лоджий полностью уничтожен, в проломе видны внутренности обгоревшей квартиры. Земля под домом усыпана обломками и битым стеклом.
Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском. Фото © Life.ru
Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском. Фото © Life.ru
Напомним, сегодня украинские войска совершили масштабный налёт дронами на Московскую область. Большая часть — 74 БПЛА — была сбита, однако в Видном, Домодедово и Раменском пострадала жилая инфраструктура. Погибли три человека, ранения получили 20 местных жителей. Life.ru показал ключевые моменты вражеской атаки.
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