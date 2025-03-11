Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 10:49

Life.ru публикует видео с последствиями атаки дрона ВСУ в Раменском

Удар украинского дрона повредил несколько верхних этажей жилой высотки в подмосковном Раменском. Корреспондент Life.ru прибыл на место происшествия и снял видео с последствиями атаки.

Последствия удара украинского беспилотника по многоэтажке в Раменском. Видео © Life.ru

На ролике видно, что взрыв выбил окна нескольких верхних этажей здания. Особенно пострадало место удара — фасад двух лоджий полностью уничтожен, в проломе видны внутренности обгоревшей квартиры. Земля под домом усыпана обломками и битым стеклом.

Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском. Фото © Life.ru

Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском. Фото © Life.ru

Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском. Фото © Life.ru

Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском. Фото © Life.ru

Напомним, сегодня украинские войска совершили масштабный налёт дронами на Московскую область. Большая часть — 74 БПЛА — была сбита, однако в Видном, Домодедово и Раменском пострадала жилая инфраструктура. Погибли три человека, ранения получили 20 местных жителей. Life.ru показал ключевые моменты вражеской атаки.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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