В Госдуме назвали массированную атаку на Москву кровавым шоу Зеленского ради власти

Сегодняшняя массированная украинская атака на Москву и Подмосковье стала отчаянной демонстрацией мнимой силы и попыткой сохранить власть и поставки западного оружия. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Бессмысленная с военной точки зрения и преступная по своей сути атака украинских беспилотников в Подмосковье — это продолжение кровавого шоу Зеленского, отчаянная демонстрация мнимой силы в попытке сохранить власть и поставки западного оружия», — сказал он.