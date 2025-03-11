Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 10:31

В Госдуме назвали массированную атаку на Москву кровавым шоу Зеленского ради власти

Миронов заявил, что атака БПЛА ВСУ является отчаянной демонстрацией мнимой силы

Сегодняшняя массированная украинская атака на Москву и Подмосковье стала отчаянной демонстрацией мнимой силы и попыткой сохранить власть и поставки западного оружия. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Бессмысленная с военной точки зрения и преступная по своей сути атака украинских беспилотников в Подмосковье — это продолжение кровавого шоу Зеленского, отчаянная демонстрация мнимой силы в попытке сохранить власть и поставки западного оружия», — сказал он.

Политик отметил, что мотив киевского режима в данной ситуации полностью очевиден. Владимир Зеленский таким образом пытается выторговать у США более выгодные условия на переговорах. Миронов уверен, что все подобные провокации и военные преступления главе киевского режима посоветовали представители Великобритании.

Число жертв массированной атаки дронов ВСУ на Подмосковье выросло до двух
Число жертв массированной атаки дронов ВСУ на Подмосковье выросло до двух

В результате масштабной атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье наибольший ущерб был нанесён трём муниципалитетам: Ленинскому городскому округу (город Видное), Домодедово и Раменскому. Ночью 11 марта в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. В результате атаки погибли два человека, а пострадали 20 жителей Подмосковья. Life.ru представил ключевые моменты массовой атаки ВСУ.

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Life.ru

Наталья Афонина
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