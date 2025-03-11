В Госдуме назвали массированную атаку на Москву кровавым шоу Зеленского ради власти
Миронов заявил, что атака БПЛА ВСУ является отчаянной демонстрацией мнимой силы
Сегодняшняя массированная украинская атака на Москву и Подмосковье стала отчаянной демонстрацией мнимой силы и попыткой сохранить власть и поставки западного оружия. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Бессмысленная с военной точки зрения и преступная по своей сути атака украинских беспилотников в Подмосковье — это продолжение кровавого шоу Зеленского, отчаянная демонстрация мнимой силы в попытке сохранить власть и поставки западного оружия», — сказал он.
Политик отметил, что мотив киевского режима в данной ситуации полностью очевиден. Владимир Зеленский таким образом пытается выторговать у США более выгодные условия на переговорах. Миронов уверен, что все подобные провокации и военные преступления главе киевского режима посоветовали представители Великобритании.
В результате масштабной атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье наибольший ущерб был нанесён трём муниципалитетам: Ленинскому городскому округу (город Видное), Домодедово и Раменскому. Ночью 11 марта в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. В результате атаки погибли два человека, а пострадали 20 жителей Подмосковья. Life.ru представил ключевые моменты массовой атаки ВСУ.
Life.ru