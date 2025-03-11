Минобороны доложило о срыве главной цели крупнейшей воздушной атаки ВСУ на Россию

Украина решила нанести массированный удар по России беспилотниками в ночь на 11 марта для того, чтобы показать возможность продолжать боевые действия. Владимир Зеленский дронами попытался объяснить Западу, что у ВСУ ещё есть силы для дальнейших сражений. Так в Минобороны РФ прокомментировали налёт дронов ВСУ на Москву и ещё девять регионов РФ.

«Ночью 11 марта в преддверии американо-украинских переговоров киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанёс массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры РФ с применением БПЛА. Обнаружены и сбиты 343 украинских БПЛА», — сообщили в российском военном ведомстве.