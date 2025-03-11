Минобороны доложило о срыве главной цели крупнейшей воздушной атаки ВСУ на Россию
МО: Киев атаковал дронами Россию перед переговорами с США для демонстрации силы
Украина решила нанести массированный удар по России беспилотниками в ночь на 11 марта для того, чтобы показать возможность продолжать боевые действия. Владимир Зеленский дронами попытался объяснить Западу, что у ВСУ ещё есть силы для дальнейших сражений. Так в Минобороны РФ прокомментировали налёт дронов ВСУ на Москву и ещё девять регионов РФ.
«Ночью 11 марта в преддверии американо-украинских переговоров киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанёс массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры РФ с применением БПЛА. Обнаружены и сбиты 343 украинских БПЛА», — сообщили в российском военном ведомстве.
Из них шесть украинских ударных беспилотников перехвачены в районе Курской атомной электростанции (АЭС). В результате падения обломков дронов в Подмосковье есть раненые и погибшие, заметили в Минобороны. Там подчеркнули, что главной целью Киева была демонстрация способности ВСУ к продолжению боевых действий, но она была сорвана профессиональными действиями боевых расчётов ПВО России и средствами РЭБ.
Как уже писал Life.ru, сегодня ночью в результате масштабной атаки беспилотников со стороны ВСУ на Подмосковье наибольший ущерб был причинён трём муниципалитетам: Ленинскому городскому округу (город Видное), Домодедову и Раменскому. Наши системы ПВО смогли уничтожить 74 украинских дрона. В результате нападения погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья получили ранения. Life.ru опубликовал видео последствий удара беспилотника на Северном шоссе в Раменском.
Life.ru