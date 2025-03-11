Генсек ОБСЕ увильнул от ответа на вопрос о реакции на массированную атаку дронов ВСУ на РФ
Генсек ОБСЕ Синирлиоглу не ответил на вопрос об осуждении атаки БПЛА на Россию
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу ушёл от прямого ответа на вопрос о реакции организации на атаку украинских беспилотников на Россию. Политик не стал отвечать, намерена ли ОБСЕ осудить произошедшее, передаёт РИА «Новости».
В ходе встречи Синирлиоглу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым журналисты задали генсеку вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаку украинских дронов на территорию РФ. В ответ на это политик сказал несколько общих фраз и выразил надежду, что таких атак больше не повторится.
«Я был в Киеве и видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится, и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве», — ответил Синирлиоглу.
Ранее в МИД России связали ночную атаку дронов со стороны киевского режима с приездом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Мария Захарова подчеркнула, что уже не в первый раз визит важных делегаций в страну сопровождается атаками беспилотников. После прибытия в столицу генсек лично прибыл в Видное, где осмотрел пострадавший в результате налёта БПЛА ВСУ дом.
Телеграм / Мария Захарова