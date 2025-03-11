Генсек ОБСЕ увильнул от ответа на вопрос о реакции на массированную атаку дронов ВСУ на РФ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу ушёл от прямого ответа на вопрос о реакции организации на атаку украинских беспилотников на Россию. Политик не стал отвечать, намерена ли ОБСЕ осудить произошедшее, передаёт РИА «Новости».

В ходе встречи Синирлиоглу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым журналисты задали генсеку вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаку украинских дронов на территорию РФ. В ответ на это политик сказал несколько общих фраз и выразил надежду, что таких атак больше не повторится.