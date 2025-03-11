Атака БПЛА на Москву
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Регион
11 марта, 11:54

Генсек ОБСЕ увильнул от ответа на вопрос о реакции на массированную атаку дронов ВСУ на РФ

Генсек ОБСЕ Синирлиоглу не ответил на вопрос об осуждении атаки БПЛА на Россию

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу ушёл от прямого ответа на вопрос о реакции организации на атаку украинских беспилотников на Россию. Политик не стал отвечать, намерена ли ОБСЕ осудить произошедшее, передаёт РИА «Новости».

В ходе встречи Синирлиоглу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым журналисты задали генсеку вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаку украинских дронов на территорию РФ. В ответ на это политик сказал несколько общих фраз и выразил надежду, что таких атак больше не повторится.

«Я был в Киеве и видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится, и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве», — ответил Синирлиоглу.

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Ранее в МИД России связали ночную атаку дронов со стороны киевского режима с приездом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Мария Захарова подчеркнула, что уже не в первый раз визит важных делегаций в страну сопровождается атаками беспилотников. После прибытия в столицу генсек лично прибыл в Видное, где осмотрел пострадавший в результате налёта БПЛА ВСУ дом.

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Телеграм / Мария Захарова

Ольга Сливченко
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