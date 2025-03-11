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11 марта, 08:59

Генсек ОБСЕ лично посмотрел последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Видном

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в Видном. Фото © Телеграм / Мария Захарова

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в Видном. Фото © Телеграм / Мария Захарова

Генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, который прибыл в Москву, показали последствия террористической атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в подмосковном Видном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в Видном. Фото © Телеграм / Мария Захарова

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в Видном. Фото © Телеграм / Мария Захарова

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в Видном. Фото © Телеграм / Мария Захарова

Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в Видном. Фото © Телеграм / Мария Захарова

«Генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном. Отрицать очевидное, тем более, увиденное собственными глазами, невозможно», – написала дипломат.

Напомним, в результате самой масштабной атаки украинских беспилотников на Подмосковье наиболее серьёзный ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего за текущую ночь в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое работников «Мираторга», пострадали 20 жителей Московской области. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а «Мираторг» – по 1,5 млн рублей.

Life.ru публикует видео подрыва украинского дрона с неразорвавшимся снарядом в Москве
Life.ru публикует видео подрыва украинского дрона с неразорвавшимся снарядом в Москве
Андрей Бражников
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