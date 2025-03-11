Генсек ОБСЕ лично посмотрел последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Видном
Генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, который прибыл в Москву, показали последствия террористической атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в подмосковном Видном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном. Отрицать очевидное, тем более, увиденное собственными глазами, невозможно», – написала дипломат.
Напомним, в результате самой масштабной атаки украинских беспилотников на Подмосковье наиболее серьёзный ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего за текущую ночь в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое работников «Мираторга», пострадали 20 жителей Московской области. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а «Мираторг» – по 1,5 млн рублей.