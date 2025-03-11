Life.ru публикует видео подрыва украинского дрона с неразорвавшимся снарядом в Москве
Момент подрыва БПЛА с неразорвавшимся снарядом в Капотне попал на видео
В московской Капотне уничтожили украинский беспилотник с неразорвавшимся снарядом. Life.ru публикует видео момента взрыва.
Подрыв украинского дрона с неразорвавшимся снарядом в Москве. Видео © Life.ru
БПЛА ликвидировали с помощью робота-сапёра. Дрон упал возле жилого дома, но, к счастью, не взорвался. Жильцов эвакуировали на безопасное расстояние.
Напомним, утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку РФ, в том числе на Московский регион. Силы противовоздушной обороны сбили 74 БПЛА противника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. По последним данным, погибли два человека, пострадало не менее 20, в том числе дети. Life.ru публиковал видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой.
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