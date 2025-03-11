В Подмосковье дрон ВСУ взорвался рядом с маршруткой, ранены две женщины
В подмосковном Раменском один из украинских беспилотников рухнул и взорвался в паре метров от маршрутки, ранения получили две пассажирки: у одной травмирована шея, у второй — руки. О случившемся сообщает Mash и публикует кадры из общественного транспорта.
По предварительной информации вражеский дрон был начинён поражающими элементами для нанесения как можно большего числа травм. Взрывной волной также выбило стёкла маршрутки.
Напомним, утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Московский регион. Силами ПВО за ночь сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Для ударов ВСУ использовали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». По последним данным, погибли два человека, пострадало не менее 20, в том числе дети.
Lfe.ru