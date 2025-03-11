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Регион
11 марта, 08:39

В Подмосковье дрон ВСУ взорвался рядом с маршруткой, ранены две женщины

В подмосковном Раменском один из украинских беспилотников рухнул и взорвался в паре метров от маршрутки, ранения получили две пассажирки: у одной травмирована шея, у второй — руки. О случившемся сообщает Mash и публикует кадры из общественного транспорта.

Дрон взорвался возле маршрутки в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

Дрон взорвался возле маршрутки в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

Дрон взорвался возле маршрутки в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

Дрон взорвался возле маршрутки в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

По предварительной информации вражеский дрон был начинён поражающими элементами для нанесения как можно большего числа травм. Взрывной волной также выбило стёкла маршрутки.

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Напомним, утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Московский регион. Силами ПВО за ночь сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Для ударов ВСУ использовали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». По последним данным, погибли два человека, пострадало не менее 20, в том числе дети.

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Lfe.ru

Татьяна Миссуми
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