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11 марта, 08:14

Гражданский долг: Стала известна личность жителя Подмосковья, сбившего дрон из ружья

SHOT: Бывший военный сбил БПЛА в Подмосковье из охотничьего ружья

Александр сбил БПЛА из ружья. Фото © Telegram / SHOT

Александр сбил БПЛА из ружья. Фото © Telegram / SHOT

Стала известна личность мужчины, подстрелившего украинский дрон из ружья в Московской области. Как пишет SHOT, метким стрелком оказался бывший военный. 52-летний Александр увидел БПЛА, летевшие в сторону города Озёры, где живут его родственники, и открыл по ним огонь из охотничьего ружья.

В этом поле житель Подмосковья сбил украинский дрон из ружья. Видео © SHOT

Мужчина дождался, пока беспилотники пролетят жилой сектор, а затем открыл по ним огонь из ружья. Свой поступок он объяснил тем, что не мог иначе — это его гражданский долг.

Обломки дрона. Фото © Telegram / SHOT

Обломки дрона. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что Александр имеет опыт участия в боевых действиях, ездил в командировки в горячие точки и увлекается охотой и парашютным спортом.

Число жертв массированной атаки дронов ВСУ на Подмосковье выросло до двух
Число жертв массированной атаки дронов ВСУ на Подмосковье выросло до двух

Напомним, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего в ночь на 11 марта было уничтожено 74 вражеских БПЛА, летевших на Москву. В результате атаки погибли два человека и пострадало около 20, в том числе трое детей.

Ольга Сливченко
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