Гражданский долг: Стала известна личность жителя Подмосковья, сбившего дрон из ружья
SHOT: Бывший военный сбил БПЛА в Подмосковье из охотничьего ружья
Александр сбил БПЛА из ружья. Фото © Telegram / SHOT
Стала известна личность мужчины, подстрелившего украинский дрон из ружья в Московской области. Как пишет SHOT, метким стрелком оказался бывший военный. 52-летний Александр увидел БПЛА, летевшие в сторону города Озёры, где живут его родственники, и открыл по ним огонь из охотничьего ружья.
В этом поле житель Подмосковья сбил украинский дрон из ружья. Видео © SHOT
Мужчина дождался, пока беспилотники пролетят жилой сектор, а затем открыл по ним огонь из ружья. Свой поступок он объяснил тем, что не мог иначе — это его гражданский долг.
Обломки дрона. Фото © Telegram / SHOT
Известно, что Александр имеет опыт участия в боевых действиях, ездил в командировки в горячие точки и увлекается охотой и парашютным спортом.
Напомним, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего в ночь на 11 марта было уничтожено 74 вражеских БПЛА, летевших на Москву. В результате атаки погибли два человека и пострадало около 20, в том числе трое детей.