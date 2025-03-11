Гражданский долг: Стала известна личность жителя Подмосковья, сбившего дрон из ружья

Стала известна личность мужчины, подстрелившего украинский дрон из ружья в Московской области. Как пишет SHOT, метким стрелком оказался бывший военный. 52-летний Александр увидел БПЛА, летевшие в сторону города Озёры, где живут его родственники, и открыл по ним огонь из охотничьего ружья.

В этом поле житель Подмосковья сбил украинский дрон из ружья. Видео © SHOT

Мужчина дождался, пока беспилотники пролетят жилой сектор, а затем открыл по ним огонь из ружья. Свой поступок он объяснил тем, что не мог иначе — это его гражданский долг.

Обломки дрона. Фото © Telegram / SHOT